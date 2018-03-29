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2018-03-29
На Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний боец "Правого сектора"
19-летний Андрей был родом из Конотопа.
Фото: 05447.com.ua
На Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний боец "Правого сектора" с позывным "Дилли".
Об этом сообщил представитель информационного отдела "Правого сектора" Геннадия Тарасенко, пишет 05447.com.ua.
Погибший, Андрей, был родом из Конотопа, в городе объявили дни траура, сообщила секретарь горсовета Елена Багрянцева в фейсбуке.
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