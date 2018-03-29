На Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний боец "Правого сектора"

19-летний Андрей был родом из Конотопа.

На Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний боец "Правого сектора"
Фото: 05447.com.ua

На Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний боец "Правого сектора" с позывным "Дилли".

Об этом сообщил представитель информационного отдела "Правого сектора" Геннадия Тарасенко, пишет 05447.com.ua.

Погибший, Андрей, был родом из Конотопа, в городе объявили дни траура, сообщила секретарь горсовета Елена Багрянцева в фейсбуке.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%
В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобыВ Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы
Силовики провели обыск на базе "Азова" на заводе АТЕК Силовики провели обыск на базе "Азова" на заводе АТЕК
Войска США предотвратили столкновение с россиянами в СирииВойска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии
Савченко не считает "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациямиСавченко не считает "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе пограничник пострадал от лазерного оружияНа Донбассе пограничник пострадал от лазерного оружия
Украина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на ДонбассеУкраина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на Донбассе
С полуночи на Донбассе зафиксировали 24 обстрелаС полуночи на Донбассе зафиксировали 24 обстрела
На Донбассе снайпер боевиков убил волонтера, - СМИНа Донбассе снайпер боевиков убил волонтера, - СМИ
Минобороны: АТО на Донбассе продолжаетсяМинобороны: АТО на Донбассе продолжается
Позывной "Балу": В сети рассказали о погибшем в районе Светлодарской дуги воине УкраиныПозывной "Балу": В сети рассказали о погибшем в районе Светлодарской дуги воине Украины
Боевики 32 раза обстреляли позиции военных на ДонбассеБоевики 32 раза обстреляли позиции военных на Донбассе
Следком фюрера РФ нашел "украинский след" в слухах о количестве погибших в КемеровоСледком фюрера РФ нашел "украинский след" в слухах о количестве погибших в Кемерово
За сутки на Донбассе зафиксировано 47 обстреловЗа сутки на Донбассе зафиксировано 47 обстрелов
СБУ обнародовала разговоры, доказывающие присутствие военных РФ на ДонбассеСБУ обнародовала разговоры, доказывающие присутствие военных РФ на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости