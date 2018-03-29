Новостей.COM ⇒ Политика

На Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний боец "Правого сектора" 19-летний Андрей был родом из Конотопа. Фото: 05447.com.ua На Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний боец "Правого сектора" с позывным "Дилли". Об этом сообщил представитель информационного отдела "Правого сектора" Геннадия Тарасенко, пишет 05447.com.ua. Погибший, Андрей, был родом из Конотопа, в городе объявили дни траура, сообщила секретарь горсовета Елена Багрянцева в фейсбуке.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.