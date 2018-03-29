Николаевская полиция предложила передать дело о самоубийстве Волошина в Киев

Вопрос подследственности будет рассматривать руководство Национальной полиции.

?Николаевская полиция предложила передать дело о самоубийстве Волошина в Киев
Владислав Волошин
Фото: news.pn

Начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области генерал Юрий Мороз попросил руководство Национальной полиции решить вопрос о смене подследственности дела о самоубийстве Владислава Волошина.

Об этом говорится на сайте николаевской полиции.

"Я обратился к руководству Национальной полиции Украины по поводу изменения подследственности указанного производства с целью решения вопроса о передаче его в Главное следственное управление или другие территориальные подразделения", - заявил Мороз.

Он подчеркнул, что следствие по-прежнему рассматривает шесть версий самоубийства Волошина и не отбрасывает ни одну из них.

"Полиция призывала всех, кто владеет любой полезной для следствия информацией, обратиться в Следственное управление. Но несмотря на все приглашения, даже установлены лица, сотрудники аэропорта, которые сообщали прессе, что владеют информацией о давлении или коррупционных составляющих, уже второй раз не явились на допрос по вызову следователя. Так же после того, как я предложил общественности осуществлять прозрачный и беспристрастный контроль за ходом следствия, приобщив к делу в рамках уголовного производства адвокатов от стороны семьи Владислава Волошина... прошло трое суток, но ни один из адвокатов не обратился в Следственное управление с целью оказания помощи семье погибшего. Так что я понимаю, что объективность и беспристрастность следствия самом деле не интересует активистов, а призывы и лозунги носят сугубо политический характер", - пожаловался полицейский.

Напомним, 29-летний руководитель Николаевского областного аэропорта Владислав Волошин покончил с собой 18 марта. В момент самоубийства дома у Волошина находилась его семья.

Позже появилась информация, что Волошин мог застрелиться из-за сомнительного тендера. В СМИ попала переписка Волошина и неизвестного, которую они вели в конце февраля. В ней Волошин делится с собеседником копиями поручений губернатора Николаевской ОГА Савченко, а также копией выводов проверки Госаудитслужбы ремонтных работ в аэропорту. Волошин жалуется на Савченко, а также говорит, что его посещают мысли о самоубийстве. Он также сообщает, что хотел писать заявление на увольнение, но губернатор продлил ему контракт.


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