"За 3-5 лет системных усилий мы изменим медицину в Украине", - Гройсман рассказал, как выбрать своего врача
С апреля текущего года в Украине стартует кампания по выбору семейного врача. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман напомнил о необходимости сделать свой выбор.
"Со 2 апреля стартует кампания по избранию своего врача (семейного, терапевта, педиатра). Каждый человек должен выбрать специалиста, которому будет доверять", - написал премьер в Фейсбуке, передает Час Пик.
"Уже с июля переходим на новую систему финансирования и врачи начнут получать деньги за оказание медицинской помощи конкретным пациентам, а не за то, что они просто работают в поликлинике", - отметил он.
Также Гройсман напомнил, что для выбора специалиста необходимо сделать 3 шага:
- Взять паспорт, идентификационный код и мобильный.
- Прийти к врачу, которого вы выбрали (в медицинское учреждение, подключенный к электронной системе, где есть наклейка "Здесь можно выбрать своего врача".
- Подписать с ним декларацию на обслуживание.
"За 3-5 лет системных усилий мы изменим медицину в Украине", - добавил премьер.
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29.03.2018 09:47