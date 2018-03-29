"За 3-5 лет системных усилий мы изменим медицину в Украине", - Гройсман рассказал, как выбрать своего врача

С апреля текущего года в Украине стартует кампания по выбору семейного врача. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман напомнил о необходимости сделать свой выбор.

"Со 2 апреля стартует кампания по избранию своего врача (семейного, терапевта, педиатра). Каждый человек должен выбрать специалиста, которому будет доверять", - написал премьер в Фейсбуке, передает Час Пик.

"Уже с июля переходим на новую систему финансирования и врачи начнут получать деньги за оказание медицинской помощи конкретным пациентам, а не за то, что они просто работают в поликлинике", - отметил он.

Также Гройсман напомнил, что для выбора специалиста необходимо сделать 3 шага:

Взять паспорт, идентификационный код и мобильный. Прийти к врачу, которого вы выбрали (в медицинское учреждение, подключенный к электронной системе, где есть наклейка "Здесь можно выбрать своего врача". Подписать с ним декларацию на обслуживание.

"За 3-5 лет системных усилий мы изменим медицину в Украине", - добавил премьер.