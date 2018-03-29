UA|TV начал тестовое вещание на Крым и "ДНР"

В ближайшее время телеканал начнет вещание и на Луганскую область.

UA|TV начал тестовое вещание на Крым и "ДНР"
Фото: http://mip.gov.ua

Телеканал иновещания UA|TV, который является частью государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины", запустил вещание в тестовом режиме на аннексированный Россией Крым и на оккупированные территории Донецкой области.

"С телебашни в Чонгаре (Херсонская область) ООО "Телесети Украины" начали трансляцию UA|TV в тестовом режиме на 50 ТВК мощностью 1 кВт в цифровом формате DVB-T2. С телебашни в Волновахе (Донецкая область) Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) включил UA|TV в тестовом режиме на 22 ТВК мощностью 1 кВт в цифровом формате DVB-T", - сообщается на сайте Министерства информационной политики.

По словам министра информационной политики Юрия Стеця, в ближайшее время UA|TV начнет вещание и на Луганскую область.

Напомним, в августе 2017 года телерадиовышка в Чонгаре (Херсонская область) начала тестовую трансляцию украинских телеканалов "UA: Крым", "Черноморская ТРК", ICTV, "5 канал", "Прямой канал" на северную территорию аннексированного Россией Крыма.


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