Штаб АТО насчитал 54 обстрела за сутки

Украинские военные не пострадали.

Штаб АТО насчитал 54 обстрела за сутки
Фото: Макс Левин

За минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска 54 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

В частности, на донецком направлении из запрещенной 122-мм артиллерии противник вел огонь по позициям ВСУ в Широкином, а из 120- и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП - по укреплениям вблизи Павлополя и Гнутового.

Также 82-мм минометы враг применил вблизи Водяного и Песков. Из гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Каменки, Широкиного, Талаковки и Песков, сообщает штаб АТО.

Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов боевики вели по укреплениям ВСУ неподалеку Марьинки, а из стрелкового оружия - в районе Шахты Бутовка и Новомихайловки.

На луганском направлении из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применил у Счастья.

В результате вражеского огня украинские военные не пострадали.

Напомним, 27 марта в штабе АТО констатировали окончательный срыв "весеннего" перемирия на Донбассе.

26 марта Трехсторонняя контактная группа призвала отказаться от наступательных действий и разведопераций. Также ТКГ приняла заявление о приверженности к прекращению огня. Согласно ему, с 30 марта на Донбассе должно начаться всеобъемлющее, устойчивое и бессрочное перемирие по случаю Пасхи.


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