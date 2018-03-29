Московский суд вынес заочный приговор россиянину из "Азова"

Роман Железнов находится в Киеве и продолжает работать в штабе "Азова".

Московский суд вынес заочный приговор россиянину из "Азова"?
Роман Железнов
Фото: vk.com

Бабушкинский суд Москвы заочно приговорил к четырем годам строгого режима россиянина Романа Железнова за участие в боевых действиях в составе полка "Азов".

Об этом сообщает "Интерфакс".

Суд постановил признать Железнова виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или в военных действиях) и назначить ему наказание в виде четырех лет исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в силу 29 марта.

О возбуждении уголовного дела против Железнова пресс-служба Следственного комитета РоSSии сообщала в начале октября 2017 года. По данным СК, ранее он был судим за кражу и хулиганство, а в июле 2014 года прибыл в Украину и воевал в составе "Азова".

В приговоре отмечается, что Железнов воевал в районе села Широкино и под Мариуполем. Также утверждается, что в Украину Железнов попал через Европу с помощью связей в украинской организации "Социал-национальная ассамблея", которая входит в "Правый сектор", и с командирами "Азова".

По данным "Интерфакса", сейчас Железнов находится в Киеве и продолжает работать в штабе "Азова". В Генпрокуратуре РоSSии агентству сообщили, что "компетентными органами Украины в выдаче РоSSийской Федерации злоумышленника было отказано".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%
В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобыВ Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы
Силовики провели обыск на базе "Азова" на заводе АТЕК Силовики провели обыск на базе "Азова" на заводе АТЕК
Войска США предотвратили столкновение с россиянами в СирииВойска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии
Савченко не считает "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациямиСавченко не считает "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями
Блок рекламы


Похожие новости
В ЕС ждут приговоров по высокопоставленным лицам в УкраинеВ ЕС ждут приговоров по высокопоставленным лицам в Украине
Рецидивиста из Мариуполя приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство милиционера и работу на "ДНР"Рецидивиста из Мариуполя приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство милиционера и работу на "ДНР"
Трамп предлагает выносить смертные приговоры наркоторговцамТрамп предлагает выносить смертные приговоры наркоторговцам
Харьковских террористов приговорили к 6 и 11 годам лишения свободыХарьковских террористов приговорили к 6 и 11 годам лишения свободы
Печерский суд разрешил заочный процесс над КурченкоПечерский суд разрешил заочный процесс над Курченко
Прокуратура подала апелляцию на приговор ТопазуПрокуратура подала апелляцию на приговор Топазу
Крысин не явился на суд по апелляции на приговорКрысин не явился на суд по апелляции на приговор
16 турчанок в Ираке приговорены к казни за вступление в ИГИЛ16 турчанок в Ираке приговорены к казни за вступление в ИГИЛ
Во Львове вынесли приговор членам "ОУН" за подготовку теракта на железной дорогеВо Львове вынесли приговор членам "ОУН" за подготовку теракта на железной дороге
Швеция предоставила гражданство иранцу, приговоренному к смертной казни на родинеШвеция предоставила гражданство иранцу, приговоренному к смертной казни на родине
Последние новости
Подгружаем последние новости