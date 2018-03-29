Московский суд вынес заочный приговор россиянину из "Азова"?

Роман Железнов находится в Киеве и продолжает работать в штабе "Азова".

Бабушкинский суд Москвы заочно приговорил к четырем годам строгого режима россиянина Романа Железнова за участие в боевых действиях в составе полка "Азов".

Об этом сообщает "Интерфакс".

Суд постановил признать Железнова виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или в военных действиях) и назначить ему наказание в виде четырех лет исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в силу 29 марта.

О возбуждении уголовного дела против Железнова пресс-служба Следственного комитета РоSSии сообщала в начале октября 2017 года. По данным СК, ранее он был судим за кражу и хулиганство, а в июле 2014 года прибыл в Украину и воевал в составе "Азова".

В приговоре отмечается, что Железнов воевал в районе села Широкино и под Мариуполем. Также утверждается, что в Украину Железнов попал через Европу с помощью связей в украинской организации "Социал-национальная ассамблея", которая входит в "Правый сектор", и с командирами "Азова".