Цены на газ и электроэнергию должны быть рыночными, - Энергосообщество

Украина должна способствовать либерализации своих рынков газа и электроэнергии

Украина, как государство-член европейского Энергетического сообщества, обязана способствовать либерализации своих рынков газа и электроэнергии. Об этом заявил глава Секретариата Энергетического сообщества (ЕС) Янез Копач, передает "112-Украина".

"Либерализация означает, что цены определяются на свободном рынке в результате спроса и предложения. Это означает, что цены будут примерно одинаковыми для всех потребителей, но не определены решением Кабинета министров или любого другого государственного органа. Это означает также, что не будет скрытого перекрестного субсидирования между различными типами потребителей", - цитирует телеканал Копача.

По его мнению, промышленность на развитом рынке не платит за население. В то же время, правительство может защищать социально уязвимые группы потребителей газа и электроэнергии. "Либерализация цен имеет свои ограничения во вмешательстве правительства в защиту социально уязвимых клиентов. Правительство определяет, какие клиенты уязвимы, исходя из их доходов, и обеспечивает надлежащую бюджетную поддержку для них, в то же время, способствуя рыночным ценам", - отметил Копач.

Как известно, рыночные цены на газ в Украине с 2016 года рассчитываются по формуле "Дюссельдорф+" (средняя цена газа за 12 месяцев в немецком хабе NCG + доставка в Украину), а на электроэнергию - по формуле "Роттердам+" (средняя цена газа за 12 месяцев в голландском хабе ARA (порты Амстердам-Роттердам-Антверпен) + доставка в Украину). Согласно данным НКРЭКУ, в Украине на сегодня установлены самые низкие в Европе тарифы на электроэнергию для населения и промышленности. Как ранее сообщалось, в Европейском энергосообществе считают работу регулятора НКРЭКУ прозрачной и эффективной, хотя и недовольны попытками политических и деловых групп оказать влияние на работу регулятора.