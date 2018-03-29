Николаевский облсовет взяли под охрану полтысячи силовиков

У здания проходит митинг с требованием отставки Алексея Савченко.

Николаевский облсовет взяли под охрану полтысячи силовиков
Фото: http://nikvesti.com

Сессию Николаевского областного совета в четверг, во время которой может прозвучать вопрос о недоверии председателю Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко, охраняют несколько сотен полицейских.

Об этом сообщают "НикВести".

Начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз сообщил, что здание охраняет 450 правоохранителей.

У здания проходит митинг с требованием отставки Алексея Савченко.

Ранее областной совет обратился с просьбой усилить охрану в связи с акциями, которые анонсировались на четверг у стен здания, в котором расположены облсовет и ОГА.

Блокировать Николаевскую ОГА до тех пор, пока депутаты не выразят Савченко недоверие, пригрозили члены националистических организаций.

Напомним, кресло под Алексеем Савченко зашаталось после того, как 29-летний руководитель Николаевского областного аэропорта, бывший летчик, воевавший в АТО, Владислав Волошин покончил с собой. О возможных причинах самоубийства читайте в статье "Позор хуже смерти". Почему застрелился герой-летчик Волошин".


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