Американский спецпрокурор нашел роSSийского шпиона, связного между Манафортом и Кремлем

Килимник признался, что ранее работал в ГРУ.

?Американский спецпрокурор нашел роSSийского шпиона, связного между Манафортом и Кремлем
Пол Манафорт
Фото: edition.cnn.com

Американский спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует «роSSийский след» в американских выборах, нашел связь между Манафортом и роSSийской разведкой.

Об этом пишет издание Bloomberg.

По данным спецпрокурора, россиянин Константин Килимник работал с лоббистами Полом Манафортом и Риком Гейтсом в Украине, когда Манафорт был советником у Виктора Януковича и «Партии регионов». Затем в 2016 году Килимник был каналом связи между роSSийским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту Владимиру Путину, и Полом Манафортом, который возглавлял предвыборную кампанию Дональда Трампа.

Теперь специальный советник Роберт Мюллер сформулировал еще одну деталь. Гейтс подтвердил, что он знал, что Килимник ранее был офицером роSSийской военной разведки - ГРУ. ФБР же уверено - Килимник поддерживал связи с роSSийской разведкой и в 2016 году.

Спецпрокурор Мюллер дал понять, что может рассматривать Килимника как потенциальный канал между роSSийской разведкой и официальными лицами в президентской кампании Трампа.

По его данным, Манафорт продолжал общаться с Килимником даже в ноябре 2017 года, через месяц после того, как его обвинили в отмывании денег и работе незарегистрированным агентом в Украине. 8 декабря Мюллер сообщал, что Манафорт и Килимник контактировали только несколько дней назад - они обменялись мнениями о статье про работу Манафорта в Украине, которая появилась в киевской газете.


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