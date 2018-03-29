Венгрия не будет снимать свои претензии к Украине, - Зеркаль
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что Венгрия не будет снимать ряд своих претензий к Украине.
Об этом она заявила в эфире Радио
«Венгрия не будет снимать свои претензии. Насколько я понимаю, они будут поднимать свои претензии, и я не ожидаю, что они прекратят провоцировать и все время использовать все возможные рычаги для продолжения спекуляций», — отметила замминистра.
Также Зеркаль сообщила, что несмотря на это, сейчас в отношениях венгерской общины и Министерства образования и науки Украины есть взаимопонимание.
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