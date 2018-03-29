Договор о дружбе с Россией должен быть расторгнут, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает необходимым расторгнуть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между РоSSийской Федерацией и Украиной из-за грубого нарушения Россией его основных положений.

Об этом она заявила в эфире Радио НВ .

Зеркаль отметила, что последним «брутальным» нарушением было проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму. Также она считает, что в новых реалиях отношений с Россией Украина должна прийти к заключению подобного договора нового формата для разрешения споров между странами.