Договор о дружбе с Россией должен быть расторгнут, - Зеркаль

Елена Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает необходимым расторгнуть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между РоSSийской Федерацией и Украиной из-за грубого нарушения Россией его основных положений.

Об этом она заявила в эфире Радио НВ.

Зеркаль отметила, что последним «брутальным» нарушением было проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму. Также она считает, что в новых реалиях отношений с Россией Украина должна прийти к заключению подобного договора нового формата для разрешения споров между странами.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был заключен в 1997 году. Это основополагающий документ украинско-роSSийских отношений, который предусматривает стратегическое партнерство «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления».


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