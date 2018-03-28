Полиция установила место отравления Скрипаля

Самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества выявили на пороге входной двери его дома в Солсбери

Полиция установила место отравления Скрипаля
Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия за несколько часов до отравления.
Фото: mk.ru

Британская полиция считает, что местом первого контакта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с "Новичком" была входная дверь их дома.

Об этом сообщает ВВС.

Специалисты Скотленд-Ярда, расследующее отравление бывшего офицера ГРУ, выявили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества на пороге входной двери его дома в Солсбери в графстве Уилтшир.

"На настоящий момент эксперты определили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества на входной двери по адресу проживания [пострадавших]", - говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

Как сообщают полицейские, следы нервно-паралитического вещества обнаружены и в других местах города, но не в таких количествах, как у дома Скрипалей

Ранее полицейские оцепили паб в центре города и пиццерию, куда Скрипаль с дочерью отправились из паба. После обеда в пиццерии их нашли на скамейке в соседнем сквере без сознания.

Дом был оцеплен в первую очередь, а обыскавший его полицейский попал в больницу и несколько дней оправлялся в реанимации от отравления "Новичком".

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия вот уже три недели находятся в больнице после отравления неизвестным веществом

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в городе Солсбери. Премьер Британии Тереза Мэй назвала "весьма вероятной" причастность РоSSии к отравлению Скрипаля боевым отравляющим веществом "Новичок".

РоSSийские власти объяснений по "Новичку" так и не дали, но заявляли об "украинском следе" вещества, о том, что "Новичок" делали в Великобритании, США, Чехии и Швеции, а хранили в странах Балтии. Также в МИД РФ заявили, что британские власти "срежиссировали" отравление Скрипаля.

В Госдепе США назвали объяснения РоSSии по делу Скрипаля "нелепыми" и "неправдоподобными".


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