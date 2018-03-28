Украина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на Донбассе
"Мы готовы конструктивно сотрудничать на всех уровнях".
В Европе существует реальная угроза возникновения полномасштабной войны из-за продолжающейся агрессии РФ, и поэтому ситуация сегодня требует конкретных конструктивных шагов по внедрению миротворческой миссии ООН в зоне конфликта на востоке Украины.
Об этом заявил в среду на открытых дебатах Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко, передает Укринформ.
"Более четырех лет ситуация в моей стране и вокруг нее остается примером неиспользованного потенциала миротворческой деятельности ООН. Обращение Украины по развертыванию миротворческой миссии в регионе Донбасса пока не рассматривается должным образом, и никаких мер не было принято", - заявил Ельченко во время заседания, посвященного миротворческим операциям ООН.
Он отметил, что с началом своего срока председательства генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил четкий приоритет в усилиях по предотвращению конфликтов, а также посредничестве и применении других дипломатических мирных инструментов.
"В этой связи его визит в Украину в июле прошлого года был хорошим проявлением преданности мира в Европе. На континенте, где возникает очень реальная угроза еще одной полномасштабной войны из-за продолжающейся агрессии одного из постоянных членов СБ ООН против моей страны, а также его агрессивных действий в других частях мира, в том числе на территории других постоянных членов Совета", - отметил Ельченко.
Именно поэтому и именно сейчас необходимо применить конкретные меры, как со стороны Совета Безопасности, так и со стороны Генерального секретаря, заявил дипломат.
"Мы готовы конструктивно сотрудничать на всех уровнях", - подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.
Как сообщалось,
Украина готова увеличить присутствие в миротворческих силах ООН ради направления миссии на Донбасс.
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