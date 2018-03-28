Вятрович выступил против отказа от кириллицы
"Отказ от нее сделает нас слабее, потому растворит нашу уникальность".
Директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович выступил против идеи отказаться от кириллицы.
Об этом Вятрович написал в Facebook.
"Кириллица - это фундаментальный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности. Отказ от нее сделает нас слабее, потому растворит нашу уникальность", - заявил Вятрович.
Напомним, накануне глава МИД Павел Климкин предложил дискуссию о введении в Украине латиницы.
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28.03.2018 18:58