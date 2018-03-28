Вятрович выступил против отказа от кириллицы

"Отказ от нее сделает нас слабее, потому растворит нашу уникальность".

Вятрович выступил против отказа от кириллицы
Фото: 24tv.ua

Директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович выступил против идеи отказаться от кириллицы.

Об этом Вятрович написал в Facebook.

"Кириллица - это фундаментальный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности. Отказ от нее сделает нас слабее, потому растворит нашу уникальность", - заявил Вятрович.

Напомним, накануне глава МИД Павел Климкин предложил дискуссию о введении в Украине латиницы.


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