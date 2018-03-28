СБУ ликвидировала группировку, изготавливавшую паспорта боевикам для "легализации" в ЕС
В ходе обысков обнаружено, в частности, огнестрельное оружие и более 3 тыс. патронов.
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм оформления поддельных документов для выезда в страны Европейского Союза, информирует пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что трое подозреваемых обеспечивали клиентов поддельными паспортами одной из стран Ближнего Востока.
"Среди заказчиков документов были, в частности, возможные участники незаконных вооруженных формирований самопровозглашенных "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики", которые решили "легализоваться" в Европе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дельцы вклеивали фотографии в оригинальный бланк незаконно полученного документа с использованием неаутентичных голограмм и искусственным нанесением соответствующих средств защиты паспортного документа.
Сотрудники СБУ задержали в Киеве и области трех организаторов группировки.
Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили оборудования и оргтехнику для изготовления таких документов, бланки, печати, готовы фальсифицированные паспорта и другие документы с признаками и элементами подделки, значительное количество наличности, огнестрельное оружие и более 3 тыс. патронов различного калибра.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
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28.03.2018 18:21