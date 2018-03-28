СБУ ликвидировала группировку, изготавливавшую паспорта боевикам для "легализации" в ЕС

В ходе обысков обнаружено, в частности, огнестрельное оружие и более 3 тыс. патронов.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм оформления поддельных документов для выезда в страны Европейского Союза, информирует пресс-центр СБУ .

Правоохранители установили, что трое подозреваемых обеспечивали клиентов поддельными паспортами одной из стран Ближнего Востока.

Фото: пресс-центр СБУ

"Среди заказчиков документов были, в частности, возможные участники незаконных вооруженных формирований самопровозглашенных "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики", которые решили "легализоваться" в Европе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дельцы вклеивали фотографии в оригинальный бланк незаконно полученного документа с использованием неаутентичных голограмм и искусственным нанесением соответствующих средств защиты паспортного документа.

Сотрудники СБУ задержали в Киеве и области трех организаторов группировки.

Фото: пресс-центр СБУ

Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили оборудования и оргтехнику для изготовления таких документов, бланки, печати, готовы фальсифицированные паспорта и другие документы с признаками и элементами подделки, значительное количество наличности, огнестрельное оружие и более 3 тыс. патронов различного калибра.

Фото: пресс-центр СБУ

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.