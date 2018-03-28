Порошенко утвердил программу "Украина - НАТО" на 2018 год

Определены среднесрочные цели к 2020 году.

Порошенко утвердил программу "Украина - НАТО" на 2018 год
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина - НАТО на 2018 год.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Годовая национальная программа (ГНП-2018) должен обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых во время заседания Комиссии Украина - НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве (Республика Польша), других важных договоренностей со стороной НАТО", - говорится в сообщении.

Стратегия определяет приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году.

Также документ определяет соответствующие практические мероприятия в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.

Программа направлена на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств-членов Альянса с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии РоSSийской Федерации, а также введения целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к обретению членства в НАТО.

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил программу "Украина - НАТО" на 2018 год 14 февраля. Программа содержит 444 мероприятия с участием 58 министерств и ведомств, не считая местные органы власти и другие институты и организации.


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