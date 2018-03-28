Верховный Суд подтвердил решение о лишении гражданства Украины экс-и.о. замгубернатора Одесской области

Боровик намерен обжаловать решение в Европейском суде по правам человека.

Верховный Суд подтвердил решение о прекращении украинского гражданства бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Александра Боровика.

Об этом Боровик сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Вчера Верховный Суд подтвердил решение Порошенко о лишении меня гражданства Украины", - написал он.

Боровик заявил, что намерен обжаловать данное решение в Европейском суде по правам человека на следующей неделе.

"Я лично буду вести это дело в Европейском Суде вместе с профессиональной командой", - написал он.

Напомним, в конце апреля 2017 г. президент Петр Порошенко прекратил гражданство Боровика из-за отказа сдать немецкий паспорт.

Боровик прошел в Одесский горсовет от "Блока Петра Порошенко "Солидарность", он возглавлял список партии.

С декабря 2015 по май 2016 года Александр Боровик был и.о. заместителя главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.

Летом 2016 года Боровик покинул Одессу из заявил, что стал главным юридическим консультантом (General Counsel) американской start-up компании Bio-Signal Group Corp. Тогда же он заявил, что возвращаться в Украину не собирается из-за угрозы быть арестованным.

Порошенко подписал указ о принятии в гражданство Украины гражданина Германии Александра Боровика 6 марта 2015 года.