Боевики "ЛДНР" используют новую тактику ведения боя: бойцы ВСУ рассказали подробности

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Боевики так называемых "ЛДНР" для обнаружения огневых точек украинских снайперов используют живые мишени. Об этом сообщили военнослужащие ВСУ в пресс-службе фонда "Повернись живим", передает Час Пик.

Военнослужай, который попросил остаться неизвестным, сообщил, что боевики используют в качестве живых мишеней или украинскийх бойцов, захваченных в плен, или местных жителей, которые по той или иной причине не угодили защитникам "русского мира".

Он рассказал, что в прицеле видно человека, после чего оккупанты ждут выстрела со стороны украинского снайпера, чтобы зафиксировать его огневую точку, после чего ликвидировать.

В свою очередь, наши военнослужащие не ведутся на провокацию врага.


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