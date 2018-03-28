В Крым привезли немецких школьников

Украина потребовала объяснений от властей Аугсбурга.

17 немецких школьников прилетели в оккупированный Симферополь вечером 27 марта, сообщает РИА Новости.

На полуострове они пробудут два дня. Детей привезли для участия в проекте "Дни роSSийско-немецкой детской народной дипломатии в Ялте".

В рамках визита планируется подписание договора о сотрудничестве между национально-культурной автономией немцев Ялты, ялтинской средней школой №1, школой иностранных языков "Лингва-мир" и некой общественной организацией из Германии.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что организаторы поездки немецких школьников в оккупированный Крым должны быть привлечены к ответственности.

"Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крым немецких детей. Из-за отсутствия консульской и страховой защиты - это очень опасная авантюра. Ее организаторы должны быть привлечены к ответственности", - написал глава МИД в твиттере .

Генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко потребовал от обербургомистра города Аугсбург отреагировать на визит немецких школьников в Крым, говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

"Генконсульство возмущено фактом использования детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

В связи с этим генеральный консул обратился с письмом к обербургомистра Аугсбурга Курту Гриблю с просьбой "жестко отреагировать на недопустимое привлечение несовершеннолетних граждан ФРГ к сомнительным политическим акциям".