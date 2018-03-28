Суд разрешил заочное расследование против экс-замглавы МВД по делу Майдана

Виктор Ратушняк подозревается в превышении служебных полномочий и организации умышленных убийств.

Суд разрешил заочное расследование против экс-замглавы МВД по делу Майдана
http://real-vin.com

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о проведении заочного расследования в отношении экс-заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка по делу о кровавых событиях на Евромайдане 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Ратушняка подозревают в превышении служебных полномочий и организации умышленных убийств на Майдане.

Подобные действия инкриминируются и бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, экс-главе МВД Виталию Захарченко, экс-главе Службы безопасности Украины Александру Якименко, его первому заместителю Владимиру Тоцкому и бывшему начальнику милиции общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Петру Федчуку. Ранее ГПУ получила разрешения на заочное расследование в отношении Януковича, Якименко и Тоцкого. Суды должны рассмотреть ходатайства о заочном расследовании против Захарченко и Федчука в ближайшее время.


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