Суд разрешил заочное расследование против экс-замглавы МВД по делу Майдана

Виктор Ратушняк подозревается в превышении служебных полномочий и организации умышленных убийств.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о проведении заочного расследования в отношении экс-заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка по делу о кровавых событиях на Евромайдане 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Ратушняка подозревают в превышении служебных полномочий и организации умышленных убийств на Майдане.