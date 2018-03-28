Пятая страна ЕС отозвала посла из РоSSии
Португалия последовала примеру Мальты, Словакии, Болгарии и Люксембурга.
Португалия решила отозвать своего посла в РоSSии Паулу Визеу Пинейру для консультаций.
Об этом заявил министр иностранных дел республики Аугушту Сантуш Силва в интервью государственной компании Radio e Televisao de Portugal.
Португалия стала пятой страной Евросоюза из тех, которые не высылали роSSийских дипломатов, но решили отозвать своих послов. Накануне о таких решениях объявили Болгария, Люксембург, Словакия и Мальта.
Ранее 19 из 28 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств объявили о высылке роSSийских дипломатов из-за отравления роSSийского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.
Из стран ЕС пока не применяли никаких мер в отношении РоSSии Австрия, Греция, Кипр и Словения.
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