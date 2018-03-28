КНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYT

Если президент Дональд Трамп действительно встретится с Ким Чен Ыном в ближайшие месяцы, в чем много американских чиновников сомневаются, перед ним встанет вызов несколько больше, чем просто убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия.

Об этом пишет New York Times, передает ZN.UA

Трампу нужно также убедить Пхеньян отказаться от заводов, реакторов и мощностей по производству ядерного топлива для изготовления оружия. А в это время спутниковые снимки указывают на то, что Северная Корея расширяет такого рода производство.

Издание отмечает, что на новых спутниковых снимках видно северокорейский реактор, который, по мнению аналитиков, запустили недавно. Он размещен на территории ядерного научно-исследовательского центра в Йонбьене. Этот центр КНДР начала развивать еще в 60-х годах. Сейчас он может похвастаться сотнями зданий вдоль побережья реки Курион на территории более 7 квадратных километров.

Северная Корея настаивает, что реактор будет заниматься производством ядерного топлива для электростанций. Но новый рекатор также способен производить плутоний, который можно применить для изготовления ядерного оружия. К тому же, он может дополнить уже существующие мощности центра в Йонбьеоне, которые стареют.

Считается, что делать ядерное топливо для бомб на реакторах легче, чем разработать ракеты, которые могут нанести удар по любой точке мира. Также эксперты спорят, как скоро у КНДР могут появиться ядерные боеголовки, которые выдержат высокую температуру от трения в атмосфере. Однако, они убеждены, что Пхеньян уже научился использовать реакторы для получения плутония для бомб.

Издание отмечает, что новый реактор, зафиксированных на спутниковых снимках, может стать одной из главных проблем на переговорах Трампа и Ким Чен Ына, если цель диалога в том, чтобы денуклеризировать Корейский полуостров. Если северокорейский диктатор согласится заморозить ядерные и ракетные испытания, он все равно сможет накопить достаточно ядерного топлива для построения большего арсенала, пока переговоры будут продолжаться.