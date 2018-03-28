Порошенко призвал Раду отменить е-декларирование для антикоррупционеров

Президент расценивает поправки к электронному декларированию как ошибку.

Президент Петр Порошенко настаивает на отмене Верховной Радой обязательного электронного декларирования для членов общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

"Петр Порошенко настаивает, что Верховная Рада и все ее фракции без исключения, наконец-то, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования [для антикоррупционеров]", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе администрации президента Украины в среду.

В АП напомнили, что соответствующий законопроект подан Порошенко летом 2017 года, и в случае принятия он готов оперативно подписать этот документ.

"Глава государства еще раз подчеркивает, что внедрение электронного декларирования для активистов, одобренное в прошлом году, было ошибкой. Она не безвозвратная, ее можно исправить и следует это сделать", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в среду европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Верховную Раду и власти Украины за отказ отменить электронные декларации для членов антикоррупционных общественных организаций.

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят крайний срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

Поправки к закону об электронном декларировании, согласно которым члены общественных антикоррупционных организаций обязаны отчитываться о доходах, были приняты Радой 23 марта 2017 года. Крайний срок подачи декларации - 31 марта 2018 года.