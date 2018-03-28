"Братство" Корчинского начало пикетировать телеканал ZIK

Канал якобы намерен купить Виктор Медведчук.

"Братство" Корчинского начало пикетировать телеканал ZIK
Фото: стоп-кадр с видео

Несколько десятков членов партии "Братство" начали круглосуточное пикетирование телеканала ZIK.

Лидер партии Дмитрий Корчинский в фейсбуке связал пикет с тем, что телеканал намерен купить Виктор Медведчук. Он утверждает, что недавно Медведчук выкупил телеканал NewsOne у нардепа Евгения Мураева и завершает переговоры по покупке канала "112 Украина".

21 марта телеканал ZIK в сообщении на своем сайте заявил, что его планируют захватить радикальные организации, и обвинил в готовящемся нападении администрацию президента. Свидетельством этого ZIK назвал то, что с 1 марта Национальная гвардия расторгла соглашение об охране телеканала.

27 марта парамилитарное объединение "Национальные дружины" взяли под охрану ZIK по просьбе телеканала.

22 марта бизнесмен Петр Дыминский вышел из состава собственников телеканалов "ZIK" и "Z ZIK". Владельцами этих медиа теперь числятся члены его семьи.

Центральная студия телеканала ZIK расположена в столичном Международном центре культуры и искусств "Октябрьский дворец".


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