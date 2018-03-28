МВД Британии проверяет более 700 виз, выданных богатым роSSиянам

Великобритания

Министерство внутренних дел Великобритании проверяет визы всех состоятельных россиян, выданные по программе привлечения инвесторов.

Об этом заявила британский премьер Тереза Мэй, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Times.

По словам Мэй, в рамках программы 706 состоятельных россиян получили британские визы в период с 2008 по 2015 годы. Ранее заявители на визы для инвесторов должны были иметь минимум 1 млн фунтов стерлингов для инвестирования в экономику Великобритании, после 2014 года эта цифра была увеличена до 2 миллионов.

Мэй отметила, что МВД изучает, правильно ли использовалась процедура получения подобных виз, которая открыта для граждан всех стран, и существуют ли в ней лазейки, позволяющие въезжать в Британию иностранцам, «которые не могут попасть в страну иным образом».

Ранее глава парламентского комитета по вопросам внутренних дел призвал премьер-министра Великобритании начать изучение 706 виз, выданных россиянам, чтобы определить источник происхождения их денег.

Напомним, страны Запада приняли аргументы британцев, и уже 27 стран, включая Британию, выдворяют более 140 роSSийских дипломатов-разведчиков.


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