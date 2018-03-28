Ротенберг приобрел землю в Севастополе
Его компания отсудила около 9 га в урочище Ласпи.
Компания "Магит-Д", связанная с роSSийским миллиардером Аркадием Ротенбергом, приобрела землю в Севастополе, который с 2014 года оккупирован Россией.
Местное издание "Форпост" пишет, что по решению подконтрольного РоSSии Арбитражного суда Севастополя 21 марта 2018 года за "Магит-Д" признано право собственности на здания и сооружения на площади около 9 га в урочище Ласпи. Речь идет о недостроенном здании пансионата на 500 мест "База отдыха Изумруд" и ряда других сооружений.
Директором "Магит-Д" является гражданин по имени Игорь Чернышев. Он же руководит ООО "Сфера Леса", которая на 99,99% принадлежит фирме "Стройгазмонтаж", единственным учредителем и собственником которого является миллиардер Ротенберг. "Стройгазмонтаж" является генподрядчиком строительства моста через Керченский пролив.
Еще одна фирма, которой руководит Чернышев, - ООО "Сарыч" в конце декабря 2016 года получила разрешение на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства в Севастопольской зоне ЮБК, 8 для проекта "Комплекс зданий для реконструкции и обслуживания объектов базы отдыха "Пальмида".
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28.03.2018 13:34