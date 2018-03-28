Четвертая страна ЕС отзывает посла из РоSSии

Мальта последовала примеру Словакии, Болгарии и Люксембурга.

Мальта решила отозвать посла Кармела Бринката из РоSSии для консультаций, сообщает Times of Malta со ссылкой на заявление МИД страны.

В понедельник правительство Мальты заявляло, что не будет высылать роSSийских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля.

Напомним, более 25 стран объявили на этой неделе о высылке свыше 150 роSSийских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля. Мальта оказалась одной из немногих стран Евросоюза , которые решили не выдворять роSSийских дипломатов.