Четвертая страна ЕС отзывает посла из РоSSии
Мальта последовала примеру Словакии, Болгарии и Люксембурга.
Мальта решила отозвать посла Кармела Бринката из РоSSии для консультаций, сообщает Times of Malta со ссылкой на заявление МИД страны.
В понедельник правительство Мальты заявляло, что не будет высылать роSSийских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля.
Напомним, более 25 стран объявили на этой неделе о высылке свыше 150 роSSийских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля. Мальта оказалась одной из немногих стран Евросоюза, которые решили не выдворять роSSийских дипломатов.
Накануне о решении отозвать своих послов в РФ для консультаций объявили Словакия, Болгария и Люксембург. Кроме того, Евросоюз также объявил об отзыве своего постпреда в РФ для консультаций.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.