Пойманный в Киеве роSSиянин, воевавший за "ДНР", получил условный срок

Подсудимый выехал из оккупированной территории по поддельному паспорту и купил несколько гранат.

Оболонский районный суд Киева приговорил к пяти годам лишения свободы условно гражданина РоSSии, бывшего боевика "ДНР" с позывным "Тор" Руслана Яруллина, пишут Українські Новини.

Приговор суда от 13 марта доступен в Едином реестре судебных решений.

Установлено, что в мае 2014 года Яруллин, который с 2011 года проживал в Донецке, вступил в 11-й отдельный мотострелковый полк 1-го армейского корпуса "ДНР". РоSSиян был зачислен в отдельную роту охраны.

Находясь в период с мая 2014 по август 2017 года в составе отдельной роты охраны, используя позывной "Тор", россиянин принимал участие в охране объектов инфраструктуры в Донецке. В частности, Яруллин осуществлял дежурство с автоматом АК-74, снаряженным боевыми патронами.

"В то же время в активных боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины и сил АТО участия не принимал", - сказано в приговоре.

В дальнейшем Яруллин с использованием поддельного паспорта гражданина Украины пересек линию разграничения и прибыл в Киев , где 4 августа 2017 года был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. За изготовление поддельного паспорта россиянин заплатил 2 тыс. долларов.

Также установлено, что подсудимый незаконно приобрел 1 гранату Ф-1 и 2 гранаты РГД-5 с запалами к ним, самодельное взрывное устройство с гранатой РГД-5. Эти боеприпасы были изъяты у него при обыске.

28 февраля 2018 года подсудимый заключил сделку со следствием и признал свою вину. Яруллин пообещал, что в случае утверждения соглашения о признании вины он останется проживать на подконтрольной Украине территории в квартире его гражданской жены.

Суд утвердил соглашение и приговорил россиянина к наказанию в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества, признав виновным по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса.

При этом суд освободил Яруллина от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года. Мера пресечения до вступления приговора в законную силу остается прежней - в виде содержания под стражей. С обвиняемого взысканы судебные издержки в размере 23 676 гривен.