Научный сотрудник института ВСУ отделался мелким штрафом за попытку вывоза секретной информации

Данные о гидроакустической системе фрегата "Гетман Сагайдачный" мог получить Иран.

Сотрудник научно-исследовательского института Вооруженных сил Украины оштрафован на 2 550 гривен за попытку вывезти в Иран секретные данные о гидроакустическом комплексе фрегата "Гетман Сагайдачный".

Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на приговор суда, который вступил в силу 22 марта.

Установлено, что в январе 2015 года подсудимый Алексей Шамарин, находясь на должности старшего научного сотрудника Центрального НИИ вооружения и военной техники Вооруженных сил, имея научную степень кандидата технических наук по специальности "процессы и машины обработки давлением" и ученое звание старшего научного сотрудника по специальности "акустические приборы", решил вывезти секретную информацию в Иран .

При этом он достоверно знал, что информация о принципе построения гидроакустических станций корабельного гидроакустического комплекса МГК-345 относится к специальной информации военного характера и не подлежит распространению.

Научный сотрудник скопировал секретную информацию на флешку и попытался улететь в Иран , но был задержан в аэропорту "Борисполь".

Обнаруженная у подсудимого информация используется в военной сфере относительно характеристик антенной системы корабельного гидроакустического комплекса МГК - 345 ("Бронза"), которым вооружен фрегат "Гетман Сагайдачный".

В январе 2018 года Алексей Шамарин признал вину в полном объеме и заключил сделку со следствием, которую утвердил суд. В итоге подсудимый был оштрафован на 2 550 гривен без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Кроме того, сотрудник НИИ обязан компенсировать 5 524 гривны затрат на привлечение эксперта.