Научный сотрудник института ВСУ отделался мелким штрафом за попытку вывоза секретной информации

Данные о гидроакустической системе фрегата "Гетман Сагайдачный" мог получить Иран.

Научный сотрудник института ВСУ отделался мелким штрафом за попытку вывоза секретной информации
Фото: runews.su

Сотрудник научно-исследовательского института Вооруженных сил Украины оштрафован на 2 550 гривен за попытку вывезти в Иран секретные данные о гидроакустическом комплексе фрегата "Гетман Сагайдачный".

Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на приговор суда, который вступил в силу 22 марта.

Установлено, что в январе 2015 года подсудимый Алексей Шамарин, находясь на должности старшего научного сотрудника Центрального НИИ вооружения и военной техники Вооруженных сил, имея научную степень кандидата технических наук по специальности "процессы и машины обработки давлением" и ученое звание старшего научного сотрудника по специальности "акустические приборы", решил вывезти секретную информацию в Иран.

При этом он достоверно знал, что информация о принципе построения гидроакустических станций корабельного гидроакустического комплекса МГК-345 относится к специальной информации военного характера и не подлежит распространению.

Научный сотрудник скопировал секретную информацию на флешку и попытался улететь в Иран, но был задержан в аэропорту "Борисполь".

Обнаруженная у подсудимого информация используется в военной сфере относительно характеристик антенной системы корабельного гидроакустического комплекса МГК - 345 ("Бронза"), которым вооружен фрегат "Гетман Сагайдачный".

В январе 2018 года Алексей Шамарин признал вину в полном объеме и заключил сделку со следствием, которую утвердил суд. В итоге подсудимый был оштрафован на 2 550 гривен без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Кроме того, сотрудник НИИ обязан компенсировать 5 524 гривны затрат на привлечение эксперта.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Главарь "ДНР" просил Савченко отдать ему ТурчиноваГлаварь "ДНР" просил Савченко отдать ему Турчинова
В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобыВ Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы
CNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять ПутинаCNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять Путина
Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%
Госдеп назвал объяснения РоSSии по делу Скрипаля "нелепыми" и "неправдоподобными"Госдеп назвал объяснения РоSSии по делу Скрипаля "нелепыми" и "неправдоподобными"
Блок рекламы


Похожие новости
Столтенберг: НАТО сократит количество сотрудников постпредства РоSSии на 10 человекСтолтенберг: НАТО сократит количество сотрудников постпредства РоSSии на 10 человек
МИД: Высылаемые из Украины роSSийские дипломаты являются сотрудниками спецслужбМИД: Высылаемые из Украины роSSийские дипломаты являются сотрудниками спецслужб
Штаб АТО назначил служебную проверку из-за несвоевременного предоставления информации об обстрелахШтаб АТО назначил служебную проверку из-за несвоевременного предоставления информации об обстрелах
CNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять ПутинаCNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять Путина
Обстрел сорвал очередную попытку разведения сил у Станицы ЛуганскойОбстрел сорвал очередную попытку разведения сил у Станицы Луганской
Случаи возвращения в ГФС люстрированных сотрудников говорят о низком качестве судейской системы, - КатамадзеСлучаи возвращения в ГФС люстрированных сотрудников говорят о низком качестве судейской системы, - Катамадзе
Автомобиль сотрудников ДФС снова попал под обстрел на ДонбассеАвтомобиль сотрудников ДФС снова попал под обстрел на Донбассе
Автомобиль сотрудников Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел боевиковАвтомобиль сотрудников Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел боевиков
Директор Института сердца объяснил, как Крысин попал в детское отделениеДиректор Института сердца объяснил, как Крысин попал в детское отделение
В Швейцарии сотрудники ООН провели двухчасовую забастовкуВ Швейцарии сотрудники ООН провели двухчасовую забастовку
Последние новости
Подгружаем последние новости