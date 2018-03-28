Новостей.COM ⇒
2018-03-28
На Донбассе снайпер боевиков убил волонтера, - СМИ
Вчера вчером, 27 марта, на Донбассе снайпер боевиков убил волонтера, который производил пуск беспилотного летательного аппарата.
По информации украинских СМИ, волонтеру было 19 лет, передает Час Пик. Он занимался аэроразведкой для одного из подразделений на Донбассе.
Между тем, спикер штаба АТО Олег Сушинский заявил журналистам, что о гибели волонтера ему ничего не известно.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
Научный сотрудник института ВСУ отделался мелким штрафом за попытку вывоза секретной информации »»
28.03.2018 12:45
28.03.2018 12:45
←+Ctrl+→