На Донбассе снайпер боевиков убил волонтера, - СМИ

снайпер

Вчера вчером, 27 марта, на Донбассе снайпер боевиков убил волонтера, который производил пуск беспилотного летательного аппарата.

По информации украинских СМИ, волонтеру было 19 лет, передает Час Пик. Он занимался аэроразведкой для одного из подразделений на Донбассе.

Между тем, спикер штаба АТО Олег Сушинский заявил журналистам, что о гибели волонтера ему ничего не известно.


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