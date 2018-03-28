На Донбассе снайпер боевиков убил волонтера, - СМИ

Вчера вчером, 27 марта, на Донбассе снайпер боевиков убил волонтера, который производил пуск беспилотного летательного аппарата.

По информации украинских СМИ , волонтеру было 19 лет, передает Час Пик. Он занимался аэроразведкой для одного из подразделений на Донбассе.

Между тем, спикер штаба АТО Олег Сушинский заявил журналистам, что о гибели волонтера ему ничего не известно.