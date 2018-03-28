Кто следующий придет к "власти"? "Верхушка ДНР" обсуждает отставку Захарченко

Оккупационная "власть" так называемой "ДНР" активно обсуждает смену действующего главаря террористов. Об этом сообщил блогер с ником Донецкий Абориген в своем Telegram-канале, передает Час Пик.

По его словам, основными причина уходы от власти является победа Путина на президеетских выборах в РФ , а также запрос на, «светлое будущее республики».

Блогер рассказал, что активнее всего по этому поводу строит свои воображения «представитель совета министров ДНР» Дмитрий Трапезников, у которого возникла уверенность, что в случае отстранения главаря боевиков Захарченко от занимаемой должности он, являясь первым замом, вхожим во все московские кабинеты, который уже успел выслужиться во внутренней политике, автоматически займет место главного террориста региона.

Вторым по списку кандидатом, как отмечает блогер, на должность руководителя «республики» является Денис Пушилин.