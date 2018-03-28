Кто следующий придет к "власти"? "Верхушка ДНР" обсуждает отставку Захарченко

Захарченко

Оккупационная "власть" так называемой "ДНР" активно обсуждает смену действующего главаря террористов. Об этом сообщил блогер с ником Донецкий Абориген в своем Telegram-канале, передает Час Пик.

По его словам, основными причина уходы от власти является победа Путина на президеетских выборах в РФ, а также запрос на, «светлое будущее республики».

Блогер рассказал, что активнее всего по этому поводу строит свои воображения «представитель совета министров ДНР» Дмитрий Трапезников, у которого возникла уверенность, что в случае отстранения главаря боевиков Захарченко от занимаемой должности он, являясь первым замом, вхожим во все московские кабинеты, который уже успел выслужиться во внутренней политике, автоматически займет место главного террориста региона.

Вторым по списку кандидатом, как отмечает блогер, на должность руководителя «республики» является Денис Пушилин.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Главарь "ДНР" просил Савченко отдать ему ТурчиноваГлаварь "ДНР" просил Савченко отдать ему Турчинова
В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобыВ Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы
CNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять ПутинаCNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять Путина
Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%
Госдеп назвал объяснения РоSSии по делу Скрипаля "нелепыми" и "неправдоподобными"Госдеп назвал объяснения РоSSии по делу Скрипаля "нелепыми" и "неправдоподобными"
Блок рекламы


Похожие новости
В Москве на акции памяти жертв пожара в Кемерово скандировали "Путина - в отставку"В Москве на акции памяти жертв пожара в Кемерово скандировали "Путина - в отставку"
В "ДНР" боевики открыто "кроют матом" Захарченко: подробностиВ "ДНР" боевики открыто "кроют матом" Захарченко: подробности
Один из адвокатов Трампа по расследованию Мюллера ушел в отставкуОдин из адвокатов Трампа по расследованию Мюллера ушел в отставку
Президент Мьянмы ушел в отставкуПрезидент Мьянмы ушел в отставку
Глава САП Холодницкий готов уйти в отставкуГлава САП Холодницкий готов уйти в отставку
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
Премьер Словакии ушел в отставкуПремьер Словакии ушел в отставку
Премьер Словакии готов уйти в отставку из-за убийства журналистаПремьер Словакии готов уйти в отставку из-за убийства журналиста
Антиукраинские акции финансировало окружение экс-главы МВД Захарченко, - СБУАнтиукраинские акции финансировало окружение экс-главы МВД Захарченко, - СБУ
Следствие имеет запись переговоров Рубана и Захарченко о подготовке терактовСледствие имеет запись переговоров Рубана и Захарченко о подготовке терактов
Последние новости
Подгружаем последние новости