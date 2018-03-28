Минобороны: АТО на Донбассе продолжается

Президент Петр Порошенко должен издать указ о завершении операции.

Антитеррористическая операция на Донбассе пока продолжается, официально ее завершат после завершения формирования отрядов Объединенных сил, сообщили в Минобороны.

"Сейчас АТО будет идти параллельно с предстоящей Операцией объединенных сил. Решение об окончании Антитеррористической операции будет сразу же с момента подписания президентом Петром Порошенко соответствующего указа. Пока такого указа нет", - отметил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

Он добавил, что сейчас продолжается формирование отрядов Объединенных сил.