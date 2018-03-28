Минобороны: АТО на Донбассе продолжается
Президент Петр Порошенко должен издать указ о завершении операции.
Антитеррористическая операция на Донбассе пока продолжается, официально ее завершат после завершения формирования отрядов Объединенных сил, сообщили в Минобороны.
"Сейчас АТО будет идти параллельно с предстоящей Операцией объединенных сил. Решение об окончании Антитеррористической операции будет сразу же с момента подписания президентом Петром Порошенко соответствующего указа. Пока такого указа нет", - отметил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге.
Он добавил, что сейчас продолжается формирование отрядов Объединенных сил.
Напомним, что согласно закону о Донбассе, который вступил в силу 24 февраля, ведущая роль в отпоре агрессии ложится на плечи Вооруженных Сил Украины, а не СБУ, которая объявила АТО в 2014 году. Руководство силовиками, задействованными в этих мероприятиях, возложено на Объединенный оперативный штаб ВСУ.
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