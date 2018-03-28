Черногория высылает роSSийского дипломата

Страна решили поддержать Великобританию.

Власти Черногории в знак солидарности с Великобританией решили выслать одного роSSийского дипломата. Он должен покинуть территорию страны в течение

Об этом говорится в заявлении правительства Черногории.

Таким образом черногорские власти решили поддержать Великобританию вслед за США , Канадой, Австралией и целым рядом европейских государств в деле об отравлении нервно-паралитическим газом роSSийского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Стоит отметить, что в октябре 2016 года в Черногории разоблачили попытку госпереворота, которую организовывали граждане РоSSии, чтобы свергнуть прозападное правительство Черногории и сорвать ее вступление в НАТО.

Напомним, 26 марта, около 20 государств мира синхронно объявили о высылке роSSийских дипломатов, занимавшихся разведдеятельностью. Высылка продолжилась 27-28 марта. Новая Зеландия не смогла найти, кого бы выслать, но поддержала эту акцию. Великобритания, на территории которого произошло отравление роSSийского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, объявила это демонстрацией единства Запада перед лицом роSSийской угрозы.

Британия объявила о высылке 23 дипломатов из РоSSии еще 14 марта.

Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в РоSSии (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит РоSSия.