Черногория высылает роSSийского дипломата
Страна решили поддержать Великобританию.
Власти Черногории в знак солидарности с Великобританией решили выслать одного роSSийского дипломата. Он должен покинуть территорию страны в течение
Об этом говорится в заявлении правительства Черногории.
Таким образом черногорские власти решили поддержать Великобританию вслед за США, Канадой, Австралией и целым рядом европейских государств в деле об отравлении нервно-паралитическим газом роSSийского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Стоит отметить, что в октябре 2016 года в Черногории разоблачили попытку госпереворота, которую организовывали граждане РоSSии, чтобы свергнуть прозападное правительство Черногории и сорвать ее вступление в НАТО.
Напомним, 26 марта, около 20 государств мира синхронно объявили о высылке роSSийских дипломатов, занимавшихся разведдеятельностью. Высылка продолжилась 27-28 марта. Новая Зеландия не смогла найти, кого бы выслать, но поддержала эту акцию. Великобритания, на территории которого произошло отравление роSSийского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, объявила это демонстрацией единства Запада перед лицом роSSийской угрозы.
Британия объявила о высылке 23 дипломатов из РоSSии еще 14 марта.
Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в РоSSии (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит РоSSия.
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