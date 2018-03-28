Насалик: Обжалование решения Стокгольмского арбитража не освобождает "Газпром" от его выполнения
Процесс обжалования решения Стокгольмского арбитража, запущенный «Газпромом», не освобождает «Газпром» от необходимости исполнять это решение.
Об этом заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик в эфире «
«Обжалование «Газпрома», которое сейчас ведется, не освобождает «Газпром» от выполнения решения Стокгольмского суда. Они могут обжаловать процессуальные действия, однако это довольно сложно и нет такой практики. Кроме того, «Газпром» сегодня платит полмиллиона долларов только штрафных санкций,» — заявил Насалик.
Он также заявил, что целый ряд украинских ведомств — и МИД, и Минюст, и непосредственно компания «Нафтогаз Украины» совместно разработали комплекс мер по возвращению 2,5 млрд долларов задолженности «Газпрома». 100 млн грн уже сняты и возвращены в украинский бюджет.
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