Насалик: Обжалование решения Стокгольмского арбитража не освобождает "Газпром" от его выполнения

Процесс обжалования решения Стокгольмского арбитража, запущенный «Газпромом», не освобождает «Газпром» от необходимости исполнять это решение.

Об этом заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик в эфире « 112 Украина «.

«Обжалование «Газпрома», которое сейчас ведется, не освобождает «Газпром» от выполнения решения Стокгольмского суда. Они могут обжаловать процессуальные действия, однако это довольно сложно и нет такой практики. Кроме того, «Газпром» сегодня платит полмиллиона долларов только штрафных санкций,» — заявил Насалик.