Словакия отзывает посла в РоSSии для консультаций
Ранее о таких же мерах объявили Болгария и Люксембург.
Словакия приняла решение отозвать для консультаций своего посла в РоSSии Петера Припутеня в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Об этом объявил в среду глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, пишет The Slovak Spectator.
Он добавил, что вариант с высылкой роSSийских дипломатов из Словакии "нельзя исключать".
Напомним, более 25 стран объявили на этой неделе о высылке свыше 150 роSSийских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля. Словакия оказалась одной из немногих стран Евросоюза, которые решили не выдворять роSSийских дипломатов.
Ранее о решении отозвать своих послов в РФ для консультаций объявили Болгария и Люксембург. Кроме того, Евросоюз также объявил об отзыве своего постпреда в РФ для консультаций.
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