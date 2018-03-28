Словакия отзывает посла в РоSSии для консультаций

Ранее о таких же мерах объявили Болгария и Люксембург.

Словакия приняла решение отозвать для консультаций своего посла в РоSSии Петера Припутеня в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом объявил в среду глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, пишет The Slovak Spectator.

Он добавил, что вариант с высылкой роSSийских дипломатов из Словакии "нельзя исключать".

Напомним, более 25 стран объявили на этой неделе о высылке свыше 150 роSSийских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля. Словакия оказалась одной из немногих стран Евросоюза , которые решили не выдворять роSSийских дипломатов.