Проблемы с пожарной безопасностью есть не только в ТЦ, но и жилых домах, - ГосЧС

На текущий год запланировано 38 тыс. проверок.

?Проблемы с пожарной безопасностью есть не только в ТЦ, но и жилых домах, - ГосЧС
Фото: Анна Стешенко

Проблемы с пожарной безопасностью есть не только в торговых центрах, но и жилых домах Украины.

Об этом на пресс-конференции заявил экс-советник министра по чрезвычайным ситуациям Константин Гринчук, передаёт корреспондент LB.ua.

"Борьба с коррупцией, к сожалению, привела к тому, что пожарные инспектора по сути были выведены из сферы своей ответственности... В итоге после отмены моратория на проверки, у нас чаще стали гореть здания, травиться люди в ресторанах и обрушаться стены в школах", - заявил он.

По его словам, ГосЧС на текущий год запланировано 38 тыс. проверок.

"Это всего 10 проверок на одного инспектора. И это крайне мало. В целом, это говорит об отсутствии централизованной работы по предотвращению возгораний и ЧС", - полагает он.

Гринчук также обратил внимание на наличие проблемы с пожарной безопасностью не только в торговых центрах и объектах коммерческой собственности. По его оценкам, никто не борется с безответственностью застройщиков, которые на этапе строительства не обеспечивают нормальную работу сигнализаций и систем пожаротушения в жилых домах. А также возможность эвакуации.

"В столице таких жилых домов достаточно много. Тогда как застройщики располагают всей разрешительной документацией", - добавил он.

В свою очередь, архитектор Виктор Глеба согласился, что при строительстве новых домов зачастую используются материалы, нарушающие любые ГСН. Он также предупредил, что, "попадая в наши ТЦ, никто из людей не может чувствовать себя в безопасности".

Напомним, в КГГА заявили, что в случае выявления нарушения пожарной безопасности, торговые центры в столице будут закрывать через суды.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Главарь "ДНР" просил Савченко отдать ему ТурчиноваГлаварь "ДНР" просил Савченко отдать ему Турчинова
В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобыВ Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы
CNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять ПутинаCNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять Путина
Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%
Госдеп назвал объяснения РоSSии по делу Скрипаля "нелепыми" и "неправдоподобными"Госдеп назвал объяснения РоSSии по делу Скрипаля "нелепыми" и "неправдоподобными"
Блок рекламы


Похожие новости
Квартиру для нардепа Антона Геращенко арендует тесть без доходовКвартиру для нардепа Антона Геращенко арендует тесть без доходов
У Минюста есть план по взысканию с "Газпрома" $ 2,6 млрд – ПетренкоУ Минюста есть план по взысканию с "Газпрома" $ 2,6 млрд – Петренко
Штаб АТО показал последствия обстрела жилых районов АвдеевкиШтаб АТО показал последствия обстрела жилых районов Авдеевки
Украина договорилась о закупке французских вертолетов для ГосЧСУкраина договорилась о закупке французских вертолетов для ГосЧС
Обвинения против двух чиновников ГосЧС в связи с пожаром в одесском детском лагере передали в судОбвинения против двух чиновников ГосЧС в связи с пожаром в одесском детском лагере передали в суд
Террорист на авто врезался в группу израильских солдат, есть жертвыТеррорист на авто врезался в группу израильских солдат, есть жертвы
Яценюк об украинско-польских отношениях: нельзя жить только историейЯценюк об украинско-польских отношениях: нельзя жить только историей
На теле друга Березовского Глушкова есть следы удушения, - СМИНа теле друга Березовского Глушкова есть следы удушения, - СМИ
Порошенко рассказал, почему Рубана задержали только сейчасПорошенко рассказал, почему Рубана задержали только сейчас
Шесть стран Евросоюза хотят продолжить пограничный контроль на полгодаШесть стран Евросоюза хотят продолжить пограничный контроль на полгода
Последние новости
Подгружаем последние новости