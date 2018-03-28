Кабмин уволил скандального замминистра соцполитики

Осенью прошлого года ГПУ провела обыски у Александра Привалова.

Правительство на заседании в среду уволило заместителя министра социальной политики Александра Привалова.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, Привалов был назначен на эту должность в марте 2017 года.

В сентябре Генпрокуратура провела у него обыски по делу об импорте товаров без уплаты налогов и обязательных платежей, а также по факту хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, выделенных на оздоровление школьников. Тогда сообщалось, что речь, в частности, идет о признании грузов гуманитарной помощью, чтобы уйти от уплаты налогов. О том, чем закончилось расследование, информации нет.