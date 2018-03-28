Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в роSSийском Кемерово

"Я хочу выразить самые искренние слова сочувствия родным, близким. Это очень несправедливо, когда дети уходят из жизни".

Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в роSSийском Кемерово
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре в роSSийском городе Кемерово.

Об этом он заявил в ходе встречи с участниками всеукраинской акции "Дети объединяют Украину" в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Мир сейчас проходит очень непростые времена, как и Украина проходит непростые времена. И мы должны держать наше сердце открытым к проблемам, боли простых людей, в первую очередь - детей... Большое количество детей 25 марта погибли в Кемерово. Я хочу выразить самые искренние слова сочувствия родным, близким. Это очень несправедливо, когда дети уходят из жизни", - сказал Порошенко.

Напомним, воскресенье в роSSийском Кемерово сгорел торгово-развлекательный комплекс "Зимняя вишня". В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил проверить все ТРЦ, кинотеатры и школы на предмет пожарной безопасности.


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