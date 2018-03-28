Арьев рассказал, кого из роSSийских дипломатов выслали из Украины

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Украина вышлет 13 роSSийских дипломатов на достаточно высоком ровно — первого, второго секретаря посольства.

Об этом в эфире « 112 Украина » сообщил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

Арьев отметил, что во время принятия решения о высылке роSSийских дипломатов на Украине со стороны партнеров оказывалось никакого давления:

«Никакого давления на Украину не оказывали, это решение было принято в знак солидарности с нашими британскими коллегами… Мы должны сделать этот шаг, так же, как в свое время Великобритания и страны ЕС ввели санкции против РФ из-за роSSийской агрессии против Украины. Это был абсолютно взвешенный и логичный шаг», — отметил он.

«Насколько мне известно, Украина высылает достаточно серьезных дипломатов, на уровне первого, второго секретаря (посольства, — ред.), то есть не технический персонал. Они уже до завтра должны покинуть территорию Украины, им дали 48 часов. Я считаю, что этим шагом мы показываем единство с европейским сообществом», — добавил вице-президент ПАСЕ .

На вопрос о том, имеет ли РоSSия право прислать вместо высланных дипломатов замену или же именно на эти 13 человек идет сокращение дипмиссии, Владимир Арьев отметил: