Арьев рассказал, кого из роSSийских дипломатов выслали из Украины
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Украина вышлет 13 роSSийских дипломатов на достаточно высоком ровно — первого, второго секретаря посольства.
Об этом в эфире «
Арьев отметил, что во время принятия решения о высылке роSSийских дипломатов на Украине со стороны партнеров оказывалось никакого давления:
«Никакого давления на Украину не оказывали, это решение было принято в знак солидарности с нашими британскими коллегами… Мы должны сделать этот шаг, так же, как в свое время Великобритания и страны ЕС ввели санкции против РФ из-за роSSийской агрессии против Украины. Это был абсолютно взвешенный и логичный шаг», — отметил он.
«Насколько мне известно, Украина высылает достаточно серьезных дипломатов, на уровне первого, второго секретаря (посольства, — ред.), то есть не технический персонал. Они уже до завтра должны покинуть территорию Украины, им дали 48 часов. Я считаю, что этим шагом мы показываем единство с европейским сообществом», — добавил вице-президент ПАСЕ.
На вопрос о том, имеет ли РоSSия право прислать вместо высланных дипломатов замену или же именно на эти 13 человек идет сокращение дипмиссии, Владимир Арьев отметил:
«В данном случае они имеют право посылать кого-то на замену. Украинская сторона, конечно, будет рассматривать, но наш уровень дипломатических отношений после того, как Украина отказалась принимать посла РФ, находится на низком уровне», — добавил он.
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