Украина и Израиль завершили переговоры о создании ЗСТ

Подписание соглашения ожидается в ближайшее время.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о завершении переговоров о зоне свободной торговли с Израилем и подписании соответствующего соглашения в ближайшее время.

Об этом он заявил на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"В 2017 годы мы интенсивно проводили переговоры о зоне свободной торговли с Израилем, с которым уже сегодня торгуем почти на $800 млн. К настоящему времени переговоры завершились. Сегодня будет совместное заявление правительств и министерств обеих стран о выходе на финализацию соглашения о ЗСТ между Израилем и Украиной", - сказал премьер.

"В прошлом году мы провели 11 раундов переговоров. Очень непростых переговоров", - уточнил он.

По словам Гройсмана, подписание документа ожидается в ближайшее время.

"Возможно, премьер-министр Израиля изыщет возможность посетить Украину для подписания соглашения. Мы еще согласовываем эти вопросы с нашими международными коллегами", - добавил премьер-министр.

Напомним, переговоры о ЗСТ между Украиной и Израилем ведутся уже несколько лет. В 2013 году замминистра внутренних дел Израиля Фаина Киршенбаум рассказывала, что израильская сторона уже тогда закончила свою часть работы, но Украина отложила вопрос подписания договора, так как соглашение об ассоциации с Евросоюзом для нее оказалось важнее. В итоге прошлая власть так и не договорилась ни с Израилем, ни с ЕС .

В декабре 2015 года, после визита президента Петра Порошенко, Украина и Израиль согласовали сроки подписания договора о ЗСТ. В январе 2017 года переговоры были возобновлены.