РоSSийский курсант из ФСБ попросил политического убежища в Украине
На днях на пункт пропуска «Гоптовка» на въезд в Украину прибыл гражданин РФ 1997 года рождения, который заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и требует признания его политическим беженцем. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, передает Час Пик.
Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в РоSSии. По его словам, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину.
Сейчас решается вопрос о предоставлении гражданину Удовиченко С. статуса беженца.
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Политика
28.03.2018 11:06