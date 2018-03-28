РоSSийский курсант из ФСБ попросил политического убежища в Украине

На днях на пункт пропуска «Гоптовка» на въезд в Украину прибыл гражданин РФ 1997 года рождения, который заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и требует признания его политическим беженцем. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, передает Час Пик.

Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ . В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в РоSSии. По его словам, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину.

Сейчас решается вопрос о предоставлении гражданину Удовиченко С. статуса беженца.