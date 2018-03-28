РоSSия сейчас вмешивается в выборы по всей Европе, - Пол Райан

Спикер Палаты представителей США Пол Райан высоко оценил солидарную и согласованную реакцию западных союзников на химатаку россиян, которую они устроили в Британии.

С соответствующим заявлением он выступил во вторник в парламенте Чехии, где находится с визитом, сообщило издание The Washington Post.

«Солидарность на этом переднем крае свободы важнее, чем когда-либо», — заявил Райан во время пребывания в нижней палате парламента Чехии, комментируя консолидированное решение западных стран выслать свыше 130 роSSийских дипломатов.

«Важно, чтобы мы действовали в солидарности с нашим союзником, в этом случае, с британцами, и осудили такую деятельность РоSSии», — отметил Райан.

Кроме того, он обвинил РоSSию в распространении дезинформации и причастности к кибератакам. Как заявил спикер Палаты представителей США , РоSSия сейчас «вмешивается в демократические выборы по всей Европе, как это было в Соединенных Штатах, мы не можем, и не будем терпеть этого».