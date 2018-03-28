Люксембург отзывает своего посла в РоSSии для консультаций

Решение о высылке дипломатов из-за т.н. "дела Скрипаля" пока не принималось.

Люксембург принял решение отозвать своего посла в РоSSии для консультаций.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

Подробности в сообщении не приводятся.

Ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн объявил, что власти страны не планируют присоединяться к странам, которые высылают роSSийских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".

Напомним, 26 марта около 20 стран мира синхронно объявили о высылке роSSийских дипломатов, занимавшихся разведдеятельностью, 27 марта еще несколько стран присоединились к этой акции. Новая Зеландия не смогла найти, кого бы выслать, но также поддержала ее. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла из РоSSии для консультаций.

Великобритания, на территории которой произошло отравление роSSийского шпиона-перебежчика, объявила это демонстрацией единства Запада перед лицом роSSийской угрозы. Сама Британия объявила о высылке 23 дипломатов из РоSSии еще 14 марта.

Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в РоSSии (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Кремль. Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что считает "крайне вероятным", что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент РФ Владимир Путин.

РоSSия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и пообещала зеркально ответить на высылку своих дипломатов.

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