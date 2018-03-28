Госдеп назвал РоSSию "чудовищем из морских глубин" с длинными щупальцами

"Дверь к диалогу с роSSийскими властями остается открытой".

Госдеп назвал РоSSию "чудовищем из морских глубин" с длинными щупальцами
Фото: Голос Америки

Представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт РоSSию с "чудовищем из морских глубин", которое имеет множество "щупалец".

Об этом она заявила, отвечая на вопрос о высылке 60 роSSийских дипломатов, сообщается на сайте Госдепа.

"У РоSSии длинные руки, у РоSSии много щупалец. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам многих других стран... Это чудовище из морских глубин", - сказала Нойерт.

По ее словам, главным условием для улучшения отношений с Вашингтоном было бы взятие Россией на себя ответственности по делу об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

"Дверь к диалогу с роSSийскими властями остается открытой, но если РоSSия хочет улучшения отношений, ей прежде всего нужно взять на себя ответственность за эту атаку и прекратить свою безрассудную и агрессивную деятельность", - подчеркнула Нойерт.

Спустя несколько часов после заявления Нойерт в Twitter роSSийского посольства в США появилась цитата ее слов, проиллюстрированная антибольшевистским плакатомвремен нацистской Германии 1930-х годов. На плакате изображены красный паук в каске красноармейца, "оседлавший" земной шар, и надписи: "Большевизм" и "Большое антибольшевистское шоу".

Today, we witnessed “Grosse antibolschewistische Schau” performed by @statedeptspox:
“Russia has long arms; Russia has lots of tentacles... It’s a beast from the deep sea” pic.twitter.com/MjtjevhrU8

— Russia in USA ?? (@RusEmbUSA) 28 марта 2018 г.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в городе Солсбери. Премьер Британии Тереза Мэй назвала "весьма вероятной" причастность РоSSии к отравлению Скрипаля боевым отравляющим веществом "Новичок".

РоSSийские власти объяснений по "Новичку" так и не дали, но заявляли об "украинском следе" вещества, о том, что "Новичок" делали в Великобритании, США, Чехии и Швеции, а хранили в странах Балтии. Также в МИД РФ заявили, что британские власти "срежиссировали" отравление Скрипаля.

В Госдепе США назвали объяснения РоSSии по делу Скрипаля "нелепыми" и "неправдоподобными".


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