Столтенберг: НАТО сократит количество сотрудников постпредства РоSSии на 10 человек

НАТО сокращает численность сотрудников постпредства РоSSии при альянсе до 20 человек.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН .

Он напомнил, что на данный момент более 130 росийских официальных лиц высылаются из своих стран более 25 членами НАТО и партнерами.

“НАТО едины в принятии последующих шагов. Сегодня я отменил согласие на назначение 7 сотрудников, акредитованных при постоянном представительстве Росийской Федерации при НАТО. Я так же отвечу отказом на запрос о получении аккредитации трех других. Совет Североатлантического союза сокращает максимальное количество сотрудников постпредства РоSSии при НАТО на 10 человек в соответствии с моим решением”, — заявил Генсек.

По его словам, это приведет к тому, что численность сотрудников составит 20.

“Это посылает четкий сигнал Росии, что есть цена и последствия такого неприемлимого и опасного поведения”, — сказал он.