BuzzFeed: Автор досье на Трампа рассказал об убийстве Лесина силовиками по заказу олигарха, близкого к Путину

михаил лесин

Экс-сотрудник британской разведки МИ-6 и автор доклада о Дональде Трампе Кристофер Стил подготовил для ФБР отчет о смерти бывшего министра печати и экс-главы «Газпром-Медиа» Михаила Лесина.

Об этом сообщает BuzzFeed.

Его главный вывод — Лесин был избит до смерти людьми, которых нанял олигарх, близкий к президенту РоSSии Владимиру Путину.

Имя олигарха не называется. Факт существования доклада изданию подтвердили 11 источников.

Автором доклада о смерти Лесина выступил бывший британский разведчик Кристофер Стил, который был автором так называемого «досье Трампа» о связях Дональда Трампа и его окружения с Кремлем. Отчет имеет секретный статус. Buzzfeed удалось выяснить, что Лесина до смерти избили люди, нанятые олигархом, близким к Путину. Об этом изданию рассказали четыре источника. Им было поручено избить Лесина, но все «зашло слишком далеко». Три источника рассказали, что этими людьми были роSSийские агенты государственной безопасности.

Еще три источника, не связанные с отчетом, среди которых бывший деловой партнер Лесина и два сотрудника разведки, рассказали BuzzFeed News, что они дали ФБР такую же информацию: Лесин был убит людьми, действующими по приказу роSSийского олигарха. Четвертый источник, который является еще одним деловым партнером Лесина, сказал BuzzFeed, что у Лесина был конфликт с олигархом, но он не знает, был ли он причастен к смерти Лесина.

Лесин был найден мертвым в гостиничном номере в Вашингтоне утром 5 ноября 2015 года. Коронер заявил, что он умер от тупого удара головой, а также получил травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. После 11-месячного расследования федеральный прокурор в 2016 году объявил, что Лесин умер в своей комнате из-за падений «после нескольких дней чрезмерного потребления алкоголя». Его смерть была признана «несчастным случаем». «Я могу вам сказать, что в бюро нет ни одного человека, который полагает, что этот парень напился, упал и умер», — говорил источник ФБР в интервью BuzzFeed News в прошлом году. «Все думают, что его побили, и за этим стояли Путин или Кремль».

Buzzfeed также выяснил, что в 2016 году свидетели по делу об убийстве Лесина были вызваны перед большим жюри присяжных для дачи показаний. Сославшись на большую конфиденциальность, два сотрудника правоохранительных органов, обладающих прямым знанием дела, заявили, что большое жюри расследует смерть Лесина как убийство.

Издание получило информацию о докладе Стила о Лесине из интервью с 11 источниками, почти все из которых являются нынешними или бывшими агентами ФБР или работниками разведки США. Два источника сообщили, что они прочитали весь отчет, два других источника сообщили, что прочитали половину. Семь других сказали, что слышали о нем. Источники Buzzfeed, читавшие доклад, заявили, что олигарх, организовавший нападеие, стремился запугать Лесина. Они также не смогли вспомнить, говорилось ли в докладе что-то о том, был ли Путин в курсе ситуации или санкционировал нападение.

Стил был давним информатором ФБР, служба иногда платила ему за полученную информацию, которая иногда использовалась в федеральных уголовных делах. По словам бывшего помощника госсекретаря Джонатана Винера, он предоставил Государственному департаменту США более 100 сообщений, в основном по роSSийским делам. В докладе ФБР о Лесине говорится, что Стил получил информацию от источников высокого уровня в Москве. Об этом заявили два источника издания.

Источник: Дождь


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