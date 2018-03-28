?Боевики 32 раза обстреляли позиции военных на Донбассе

Ни один боец АТО не убит и не был ранен.

За минувшие сутки боевики роSSийско-оккупационных войск 32 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.

На Луганском направлении из 82 мм минометов боевики вели огонь по защитникам Новолуганского, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды по укреплениям вблизи Луганского. Также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применял в районе Зайцево.

На Донецком направлении из гранатометов различных типов обстреляли позиции ВСУ в Опытном, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутово. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие применяли в районе Авдеевки, Талаковки, Павлополя и Водяного, а БМП - в Песках. Также из стрелкового оружия противник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкино, Шахты Бутовка и Каменки.

Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

Напомним, ранее в штабе АТО констатировали окончательный срыв "весеннего" перемирия на Донбассе.