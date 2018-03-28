Боевики 32 раза обстреляли позиции военных на Донбассе
Ни один боец АТО не убит и не был ранен.
За минувшие сутки боевики роSSийско-оккупационных войск 32 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.
На Луганском направлении из 82 мм минометов боевики вели огонь по защитникам Новолуганского, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды по укреплениям вблизи Луганского. Также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применял в районе Зайцево.
На Донецком направлении из гранатометов различных типов обстреляли позиции ВСУ в Опытном, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутово. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие применяли в районе Авдеевки, Талаковки, Павлополя и Водяного, а БМП - в Песках. Также из стрелкового оружия противник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкино, Шахты Бутовка и Каменки.
Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.
Напомним, ранее в штабе АТО констатировали окончательный срыв "весеннего" перемирия на Донбассе.
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