?Пекин подтвердил информацию о визите Ким Чен Ына

Главы КНДР и КНР обсудили двусторонние отношения.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Китай . Это его первый зарубежный визит с момента вступления в должность.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на китайские СМИ .

Си Цзиньпин устроил банкет для Ким Чен Ына и его жены Ли Соль Чжу, передает агентство "Синьхуа". На нем лидер КНДР заявил, что переговоры прошли успешно, что должно способствовать развитию двусторонних отношений и "сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове".

Си Цзиньпин также высоко оценил встречу. Он принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По разным данным, руководитель КНДР был в Китае от 24 часов до трех дней.

Незадолго до этого СМИ со ссылкой на источники сообщали о визите лидера КНДР в Китай , однако в Пекине это не комментировали. По информации южнокорейских СМИ , Ким Чен Ын прибыл на спецпоезде.