Пекин подтвердил информацию о визите Ким Чен Ына

Главы КНДР и КНР обсудили двусторонние отношения.

?Пекин подтвердил информацию о визите Ким Чен Ына
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин
Фото: news.cn

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Китай. Это его первый зарубежный визит с момента вступления в должность.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на китайские СМИ.

Си Цзиньпин устроил банкет для Ким Чен Ына и его жены Ли Соль Чжу, передает агентство "Синьхуа". На нем лидер КНДР заявил, что переговоры прошли успешно, что должно способствовать развитию двусторонних отношений и "сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове".

Си Цзиньпин также высоко оценил встречу. Он принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По разным данным, руководитель КНДР был в Китае от 24 часов до трех дней.

Незадолго до этого СМИ со ссылкой на источники сообщали о визите лидера КНДР в Китай, однако в Пекине это не комментировали. По информации южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын прибыл на спецпоезде.

Напомним, ранее стало известно, что лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились до конца апреля провести совместный саммит. Кроме того, президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын могут провести переговоры в мае.


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