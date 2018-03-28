Пекин подтвердил информацию о визите Ким Чен Ына
Главы КНДР и КНР обсудили двусторонние отношения.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Китай. Это его первый зарубежный визит с момента вступления в должность.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на китайские СМИ.
Си Цзиньпин устроил банкет для Ким Чен Ына и его жены Ли Соль Чжу, передает агентство "Синьхуа". На нем лидер КНДР заявил, что переговоры прошли успешно, что должно способствовать развитию двусторонних отношений и "сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове".
Си Цзиньпин также высоко оценил встречу. Он принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
По разным данным, руководитель КНДР был в Китае от 24 часов до трех дней.
Незадолго до этого СМИ со ссылкой на источники сообщали о визите лидера КНДР в Китай, однако в Пекине это не комментировали. По информации южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын прибыл на спецпоезде.
Напомним, ранее стало известно, что лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились до конца апреля провести совместный саммит. Кроме того, президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын могут провести переговоры в мае.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
28.03.2018 05:39
28.03.2018 05:40