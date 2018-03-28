В Москве на акции памяти жертв пожара в Кемерово скандировали "Путина - в отставку"
Путин приехал в Кемерово и объявил 28 марта общероSSийским днем траура.
В столице РоSSии Москве на Пушкинской площади прошла стихийная акция памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
Участие в ней приняли несколько тысяч человек, передает Радио Свобода.
Митинг не был согласован с мэрией города, однако власти пообещали не разгонять участников.
Периодически люди скандировали "Путина – в отставку", "РоSSия без Путина", "Кемерово, мы с тобой", "Правду! Правду!" и "Убийцам детей не место в Кремле".
В то же время, как заявляют инициаторы, акция носит молчаливый характер. Участники митинга держали небольшие плакаты с надписями "Кемерово 25.03.2018", "Не забудем 25.03.2018", "Тулеева в отставку" и "Взятки убивают детей".
Участники акции соорудили народный мемориал у подножия памятника Пушкину. Из-за большого количества людей на площади, участники передавали друг другу цветы, мягкие игрушки и свечи.
Акцию посетил оппозиционный политик Алексей Навальный вместе со своей женой Юлией. Ранее он поддержал идею провести траурное мероприятие.
Напомним, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 15 человек. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.
Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. По словам родственников погибших, в результате пожара погиб 41 ребенок.
Следственный комитет РоSSии заявил о "вопиющих нарушениях" противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Председатель Следственного комитета РоSSии Александр Бастрыкин наиболее вероятной причиной пожара в торговом центре в Кемерово называет "замыкание электропроводки".
27 марта в Кемерово несколько сотен человек собрались на стихийный митинг. Люди требовали обнародовать полную информацию о пожаре, заявляли, что власть умаляет ее масштабы и количество жертв, выражали недовольство работой спасателей и настаивали на проведении честного и тщательного расследования.
Президент РФ Владимир Путин, который приехал в Кемерово 27 марта, объявил 28 марта общероSSийским днем траура.
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