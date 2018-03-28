Следком фюрера РФ нашел "украинский след" в слухах о количестве погибших в Кемерово

Вольнов утверждает, что взял цифру 300 на основе анализа количества мест в кинозалах.

Следком РФ нашел
Фото: 112 Украина

Следственный комитет РоSSии сообщил об иностранном пранкере, который распространял ложную информацию о количестве погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Об этом сообщается на сайте Следкома.

"Установлен иностранный гражданин, распространявший заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерово с целью дестабилизации ситуации в регионе", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Уточняется, что пранкер Евгений Вольнов "звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя заведомо ложную информацию".

Представитель СК подчеркнула, что действиям пранкера будет дана соответствующая правовая оценка.

Сам Вольнов заявил, что "является единственным, кто говорит правду" о пожаре в Кемерово и "не боится этого".

"Ни одна официальная роSSийская структура не заслуживает доверия. МЧС-ники могли достать детей, но они позволили им задохнуться. Хочется напомнить россиянам, что благодаря их бездействию умирают дети во всем мире: в Сирии, в Украине и не только. Это хороший повод задуматься, во что россияне превратили свое государство", - сказал он в комментарии РБК.

По утверждению Вольнова, он взял цифру 300 на основе анализа количества мест в кинозалах.

Запись телефонного разговора Вольнова была опубликована на Youtube 25 марта. В нем он представился сотрудником МЧС и спрашивал у работников кемеровского морга, есть ли у них места для "300 погибших".

Позже Вольнов опубликовал еще два видео. Представившись сотрудником администрации президента РоSSии, он заставил людей убирать детские игрушки и цветы, которые жители города оставили в память о погибших детях. "Если можно убирать цветы с места гибели Немцова, то почему бы и не убрать цветы с места гибели детей в ТЦ "Зимняя вишня"?" - подписал пранкер видео.

Параллельно в социальных сетях появлялись и другие сообщения о том, что власти якобы замалчивают реальное число погибших, а жертв гораздо больше, чем озвучивалось официально. Авторы голосовых сообщений, как правило, ссылались на неких родственников или знакомых, которые связаны с работой в МЧС или медицинских учреждениях Кемерово.

Ранее сообщалось, что пятерым задержанным по делу о пожаре в Кемерово предъявлены обвинения.


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